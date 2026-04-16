Голубая Луна и микролуние: редкие явления ожидаются в России

Жители России в мае смогут наблюдать два полнолуния, одно из которых, известное как Голубая Луна, станет самым маленьким микролунием года. Об этом сообщили в обсерватории Университета Решетнёва.

Первое полнолуние (и тоже микролуние) произойдёт 1 мая в 20:23 по московскому времени в созвездии Весов. Микролуние случается, когда Луна находится в апогее — самой удалённой точке от Земли.

Второе полнолуние — Голубая Луна — наступит 31 мая. Оно также придётся на период, близкий к апогею, и станет самым маленьким микролунием в этом году. В этот момент спутник окажется в созвездии Скорпиона, рядом с яркой красной звездой Антарес.

Кроме того, в начале мая, 5 и 6 числа, ожидается пик метеорного потока Эта-Акварид. В час можно будет увидеть до 50 метеоров. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Южном полушарии, но и в России метеоры будут видны, правда, в меньшем количестве. Астрономы советуют следить за погодой и выбирать места с низкой освещённостью для лучшего обзора.