Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

Сегодня в 05.34 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-32", пристыкованного к МКС. Они проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 м/с, и "подняли" станцию на 440 метров.

Как сообщили в "Роскосмосе", теперь высота орбиты МКС составляет 420,09 км над поверхностью Земли. Цель этой коррекции - создание баллистических условий для прибытия "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".

Почему приходится "подправлять" высоту орбиты космической станции?

Практически каждый месяц МКС теряет от сотен метров до нескольких километров высоты. Это зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности, которая, в свою очередь, влияет на состояние атмосферы Земли. Специалисты просчитывают маневры заранее, учитывая прогнозируемое состояние атмосферы.

Не раз приходилось менять траекторию полета из-за космического мусора. Кроме того, как объясняют специалисты, коррекцию высоты орбиты проводят для создания баллистических условий перед прибытием и расстыковкой космических кораблей. Как в данном случае.

Так что МКС приходится регулярно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень прилично - до 3 км и более.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: трое россиян, трое американцев и француженка. Изначально постоянный экипаж станции состоял из трех человек. В 2009 году его увеличили до шести человек, в 2020 году - до семи.

МКС движется по орбите Земли со скоростью 27 700 км/ч. Но космонавты не ощущают этой скорости, поскольку находятся в состоянии равномерного движения со станцией.