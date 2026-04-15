Стало известно, для кого могут легализовать VPN в России

Формирование белых списков сервисов VPN в России возможно, но оно должно базироваться на четких критериях, рассказал в беседе с News.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт заметил, что значительная часть россиян понимает под VPN компьютерные программы, приложения на гаджетах, предназначенные для обхода блокировок.

Вместе с тем, уточнил аналитик, специалисты в настоящий момент обсуждают то, каким образом организовать спокойную работу предприятий, компаний, предоставить корпоративному сектору возможность создать свою сеть.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи стали на постоянной основе информировать клиентов о возможных сбоях при использовании популярных VPN-сервисов и других средств обхода блокировок.

Сайты популярных маркетплейсов, крупных финансовых учреждений, медицинских клиник, ресторанов также стали реагировать на включенный VPN.

В Кремле исключили ответственность за использование VPN

По мнению экспертов ИТ-рынка, в текущей ситуации бизнес не готов рисковать мерами господдержки и налоговыми льготами.