Антибактериальные капсулы из биоразлагаемого полимера создали в России

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) испытали новые антибактериальные вещества. Они поместили их в частицы из биоразлагаемого биополимера. Такой носитель обеспечивает контролируемое пролонгированное высвобождение действующих веществ и безопасен для организма.

Современные бактерии научились разрушать и выводить известные антибиотики из своих клеток. Соавтор исследования ассистент кафедры органической и аналитической химии СФУ Сергей Липайкин пояснил, что новая лекарственная форма пока «незнакома» микробам, поэтому может помочь там, где обычные препараты бессильны, отметили в ведомстве.

В отличие от традиционных лекарств, которые требуют трехкратного приема и бьют высокими дозами по всему организму, новые капсулы действуют щадяще. Инженер Алексей Дорохин добавил, что они поддерживают стабильный уровень антибактериального вещества длительное время.