Ученые исследовали золотые украшения с пиратского корабля XVIII века

Иногда все, что блестит, на самом деле оказывается чистым золотом. Но убедить в этом европейских купцов, бороздивших воды у побережья Западной Африки в эпоху великих географических открытий, было бы непросто.

Судя по записям того времени, пока их корабли ходили вдоль так называемого Золотого Берега, англичане, голландцы, шведы и другие европейцы частенько поглядывали на своих торговых партнеров с подозрением. Было широко распространено мнение, что местные жители намеренно мешают свое золото с менее благородными металлами — серебром, медью, а то и с осколками стекла.

«Было общим местом: мол, они разбавляют золото», — говорит геохимик Тобиас Сковронек, изучающий археологию в Боннском университете.

Однако недавнее исследование артефактов, поднятых с пиратского корабля, показывает, что западноафриканские торговцы вовсе не сбывали фальшивое золото. Результаты были опубликованы в журнале Heritage Science.

Весной 1717 года «Уида Галли», судно под командованием пирата Сэмюэля Беллами, затонуло у побережья Массачусетса. Беллами по прозвищу Черный Сэм вместе с командой захватил корабль в Карибском море и, скорее всего, направлялся в Мэн, когда они попали в жестокий норд-ост. «Уида» развалилась на части, погибло больше ста человек, а все сокровища на борту — поговаривали, что там было добро, награбленное более чем с пятидесяти кораблей, — опустились на дно и медленно затянулись песком.

В 1984 году «Уида» была найдена командой опытного подводного исследователя Барри Клиффорда. Это событие стало судьбоносным для его сына Брэндона — он связал свою жизнь с морской археологией. Сейчас Брэндон Клиффорд — исполнительный директор Музея пиратов «Уида» в Ярмуте и сам регулярно ныряет к пиратскому кораблю.

С тех пор с «Уиды» подняли несколько сотен тысяч предметов, в том числе золотые изделия, похожие на те, что делал народ акан в Западной Африке.

«Это очень характерные для XVIII века образцы золотого литья акан», — отмечает археолог Кристофер ДеКорс из Сиракузского университета.

Для него, хорошо знакомого с утверждениями о низком качестве западноафриканского золота, эти артефакты стали для него настоящей удачей.

Ученые проанализировали 27 золотых предметов с «Уиды», которые явно происходили из Западной Африки. Среди них были обломки литых украшений, некоторые — с тончайшей нитевидной вязью, характерной для золотых дел мастеров акан.

Образцы облучили пучком электронов и измерили испущенное рентгеновское излучение. У каждого химического элемента — свой уникальный рентгеновский «след», поэтому метод позволяет точно узнать состав материала.

Весовая доля золота в артефактах варьируется от 70 до 100 процентов. Если предмет был не из чистого золота, то чаще всего в нем присутствовали серебро, медь, железо и свинец.

Да, некоторые изделия оказались далеки от 999 пробы, но это вовсе не значит, что африканские торговцы обманывали, подчеркивают исследователи. Дело в том, что золотая руда из пояса Ашанти — предполагаемой родины этих изделий на территории современной Ганы — сама по себе содержит примерно те же пропорции серебра и других металлов по весу.

«Природа не дает нам стопроцентно чистое золото», — объясняет Сковронек.

Поэтому представление о том, что европейцев систематически надували западноафриканские продавцы золота, ошибочно, заключил он.