Xiaomi анонсировала Redmi Book Pro с 37 часами автономности

Xiaomi анонсировала Redmi Book Pro (2026) с 37 часами автономности
Xiaomi анонсировала серию ноутбуков Redmi Book Pro (2026), которая будет доступнее, чем линейка Xiaomi Book Pro на базе процессоров Panther Lake.
Особенности
Серия Redmi Book Pro (2026) включает две модели – с 14- и 16-дюймовыми экранами. Базовая версия оснащается процессором Intel Core Ultra 5 325, версия среднего уровня – Core Ultra 5 338H. Топовая конфигурация получила 16-ядерный чип Intel Core Ultra X7 358H с интегрированной графикой Arc B390.
Ёмкость аккумулятора Redmi Book Pro 14 (2026) составляет 92 Вт·ч, а у 16-дюймовой версии – 99 Вт·ч. По заявлению производителя, младшая модель способна обеспечить до 37 часов воспроизведения музыки на одном заряде, несмотря на меньшую батарею. Она также поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и совместима с различными протоколами, включая PPS.
Информация о дисплеях пока не раскрыта. Ожидается, что обе модели получат LCD-экраны с высоким разрешением. В целом серия Redmi Book Pro (2026) позиционируется как более доступная альтернатива флагманским решениям. Топовая версия может конкурировать с MacBook Pro M5, а базовые модели – с более доступным MacBook Neo.
Сроки выхода и цена
Официальный дебют серии Redmi Book Pro (2026) состоится в Китае 21 апреля. Стоимость пока не объявлена. Для ориентира: базовая модель Xiaomi Book Pro с процессорами Panther Lake стоит от 7999 юаней ($1171), а топовая – 9999 юаней ($1464).