Под Тосканой обнаружен гигантский резервуар магмы

Как обнаружить гигантский резервуар раскаленной магмы, скрытый на глубине 10 или 15 километров, если на поверхности нет ни извержений, ни гейзеров, ни деформации почвы? Ответ дала современная сейсмология. Команда ученых из Женевского университета (Швейцария) обнаружила под живописными холмами Тосканы колоссальное скопление магмы объемом около 6000 км³. Это открытие не только меняет представления о геологии Европы, но и открывает новые горизонты для «зеленой» энергетики. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Обычно о присутствии магматических очагов сигнализируют вулканические кратеры или выбросы газов, как в Йеллоустоне (США) или на озере Тоба (Индонезия). Однако в Тоскане классических признаков супервулкана не наблюдалось. Чтобы заглянуть вглубь земной коры, исследователи применили метод томографии «на основе окружающего шума».

Этот метод позволяет буквально «просветить» недра Земли, используя естественные вибрации, вызванные океанскими волнами, ветром и даже деятельностью человека. Сейсмические волны, проходя сквозь разные породы, меняют свою скорость. Там, где вещество находится в расплавленном состоянии, волны замедляются. Расставив сеть из 60 высокочувствительных датчиков, ученые зафиксировали аномально низкие скорости на глубине от 8 до 15 километров.

Результаты превзошли все ожидания. Анализ данных позволил построить трехмерную модель недр, которая выявила резервуар объемом 6000 км³.

«Мы знали, что Тоскана — геотермально активный регион, но не подозревали, что объем магмы здесь сопоставим с крупнейшими супервулканическими системами мира», — отмечает руководитель исследования Маттео Лупи.

По объему это скопление сравнимо с резервуаром знаменитого Йеллоустонского парка. Впрочем, ученые спешат успокоить: в обозримом будущем объект не представляет угрозы извержения.

Значимость открытия выходит далеко за рамки фундаментальной науки. Магматические системы — это мощные «кузницы» природных ресурсов. Именно с ними связано формирование:

Использование «томографии окружающего шума» позволяет проводить разведку этих ресурсов быстро и с минимальными затратами, не прибегая к дорогостоящему бурению на ранних этапах. Таким образом, «шумная» технология становится важным инструментом для энергетического перехода.