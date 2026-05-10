Почему смартфон без поломок тормозит через год-два

Сначала смартфон работает быстро: приложения открываются мгновенно, интерфейс реагирует без задержек. Но через год-два устройство начинает подзависать, хотя вы с ним обращались очень бережно. Почему телефон тормозит, читайте в материале «Рамблера».

Что происходит с памятью?

Первое, что меняется — это работа накопителя. Смартфоны используют флеш-память, где данные записываются и удаляются блоками, а не последовательно, как в классических жестких дисках. Со временем в системе накапливаются кэш, временные файлы, остатки удаленных приложений и служебные данные, которые продолжают занимать место и участвовать в работе системы. Даже при регулярной очистке часть этих данных остается, поскольку они необходимы для функционирования приложений и самой операционной системы.

Из-за постоянной записи и удаления информация распределяется по разным участкам памяти, и структура хранения становится менее упорядоченной. Чтобы получить к ней доступ, системе приходится выполнять больше операций, обращаться к разным блокам и дополнительно тратить ресурсы на управление памятью. В результате увеличивается время отклика, и это напрямую влияет на скорость открытия приложений и работы интерфейса.

Как влияют обновления?

Операционная система регулярно обновляется, и вместе с ней обновляются встроенные сервисы и приложения. В исследованиях по эволюции программного обеспечения отмечается, что со временем приложения и системы становятся более ресурсоемкими, даже если выполняют те же задачи, поскольку в них добавляются новые функции, усложняются алгоритмы и увеличивается объем обрабатываемых данных.

Новые версии добавляют функции, усложняют интерфейс и увеличивают объем вычислений, а также требуют больше оперативной памяти и мощности процессора. При этом они разрабатываются с расчетом на более современные устройства с более производительным «железом». В результате старый смартфон работает с более «тяжелым» программным обеспечением, чем было изначально, и начинает испытывать нехватку ресурсов даже при выполнении базовых задач.

Какова роль аккумулятора?

Также постепенно изнашивается аккумулятор. Литий-ионные батареи теряют емкость с каждым циклом зарядки и разрядки, а их способность быстро отдавать энергию снижается. Одновременно увеличивается их внутреннее сопротивление, из-за чего под нагрузкой напряжение может проседать. Это влияет на работу системы: при недостатке энергии смартфон может ограничивать производительность, чтобы избежать перегрузки, перегрева или внезапного отключения.

В некоторых случаях система автоматически снижает частоту процессора и ограничивает фоновые процессы, чтобы стабилизировать работу устройства. Это происходит незаметно для пользователя, но напрямую влияет на скорость выполнения задач.

Почему смартфон начинает греться?

При работе процессор выделяет тепло, поэтому с увеличением нагрузки и износом компонентов температура повышается быстрее, особенно при запуске «тяжелых» приложений, игр или при одновременной работе нескольких процессов. Дополнительно нагрев усиливается из-за компактного корпуса смартфона, в котором ограничены возможности охлаждения.

Если температура превышает допустимые значения, система включает защиту, чтобы предотвратить повреждение компонентов.

Так, процессор начинает работать медленнее — это называется троттлинг. Снижается его частота, уменьшается производительность, и в результате даже привычные задачи выполняются дольше, а интерфейс может казаться менее плавным.

Из-за чего «тяжелеют» приложения?

Так как приложения постоянно обновляются, в них появляются новые функции, увеличивается объем графики, добавляются анимации и усложняется обработка данных. Разработчики ориентируются на современные устройства и закладывают больше возможностей, чем это было в ранних версиях.

Даже если пользователь выполняет те же действия, нагрузка на устройство становится выше, поскольку приложение выполняет больше внутренних операций, работает с большими объемами данных и чаще использует фоновые процессы. Это приводит к увеличению потребления оперативной памяти и мощности процессора.

Можно ли замедлить этот процесс?

Полностью остановить замедление нельзя, но можно немного отдалить его наступление. В этом помогут очистка памяти, ограничение фоновых процессов и контроль температуры, так как они уменьшают нагрузку на систему. Однако основной фактор остается неизменным — это рост требований программного обеспечения при неизменной аппаратной базе, и на него, увы, повлиять никак нельзя.

