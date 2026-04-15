Телескоп зафиксировал изменение состава кометы 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS (C/2025 N1), ставшая третьим в истории официально признанным объектом, прибывшим в Солнечную систему из глубин космоса, продолжает преподносить сюрпризы.

© Naukatv.ru

Новое исследование, проведенное международной группой астрономов с помощью японского телескопа «Субару» на Гавайях, показало, что химический состав комы — газового облака вокруг ядра кометы — претерпел значительные изменения после прохождения перигелия (сближения с Солнцем). Результаты работы, опубликованные в Astronomical Journal, ставят важные вопросы о внутренней структуре «ледяных странников».

Динамическая химия хвостатого пришельца

Когда комета 3I/ATLAS была впервые замечена на подлете к Солнцу, ее наблюдали крупнейшие космические обсерватории. Однако именно данные, полученные 7 января 2026 года с помощью 8,2-метрового оптического телескопа «Субару», позволили ученым заглянуть вглубь процессов, происходящих с объектом после его максимального сближения со светилом.

Группа исследователей под руководством Йошихару Шиннака из Киотский университет Сангё) сфокусировалась на анализе спектральных характеристик комы.

Ключевым показателем стало соотношение углекислого газа (CO₂) к воде (H₂O). Выяснилось, что этот коэффициент оказался значительно ниже тех значений, которые были зафиксированы космическими телескопами на более ранних этапах пути кометы.

Слоеная структура «межзвездного айсберга»

Столь резкое изменение химического профиля говорит о том, что кома кометы не статична. По мнению авторов исследования, это прямое доказательство неоднородности ядра 3I/ATLAS.

«Наши данные свидетельствуют о том, что состав внешних слоев ядра отличается от его внутренних областей», — поясняют ученые.

В то время как комета находилась далеко от Солнца, испарялись преимущественно летучие вещества с поверхности. Однако мощный нагрев во время прохождения перигелия заставил «закипеть» более глубокие слои. Снижение доли углекислого газа по отношению к воде указывает на то, что недра кометы могут быть богаче водяным льдом, в то время как поверхность была насыщена замороженным CO₂.

Этот процесс «обнажения» внутренних структур позволяет астрономам буквально проводить стратиграфию (слоистое строение) объекта, не сажая на него исследовательские зонды.

Мост между звездными системами

Изучение 3I/ATLAS имеет фундаментальное значение для космогонии. Применяя к межзвездным объектам методы анализа, отработанные десятилетиями на «местных» кометах Солнечной системы, ученые получают уникальный шанс сравнить строительные блоки различных миров.

«В ближайшие годы, с вводом в строй новых обзорных телескопов, мы ожидаем открытия множества подобных объектов, — отмечает Йошихару Шиннака. — Прямое сравнение состава комет, родившихся внутри и вне нашей системы, поможет нам понять, как формировались планетезимали и планеты в самых разных звездных колыбелях».

Наблюдения за 3I/ATLAS подтверждают: несмотря на экзотическое происхождение, межзвездные кометы подчиняются тем же физическим законам трансформации, что и наши коренные обитатели Облака Оорта, хотя их «рецепт приготовления» в иных звездных системах мог иметь свои уникальные особенности.