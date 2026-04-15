Новая математическая модель объясняет вращение галактик без темной материи

В статье, опубликованной в Physica Scripta, рассматривается относительно новый математический подход, известный как «модель Alena Tensor». Его автор предлагает обобщенную модель, в которой одно и то же физическое явление можно описывать в разных формализмах — от искривлённого пространства-времени до квантовой механики и классической физики.

Ключевая идея заключается в том, что единая математическая структура способна «переключать» описание системы между различными уровнями физической реальности, сохраняя внутреннюю согласованность.

Гравитация без темной материи?

Наиболее спорная часть работы связана с попыткой объяснить эффекты, которые обычно приписывают темной материи. В стандартной космологии гало невидимой материи удерживают галактики и объясняют аномально высокие скорости вращения звезд.

В рамках новой модели предполагается иной механизм: вращение и внутренние потоки материи могут перераспределять угловой момент таким образом, что возникает дополнительный вклад в гравитационное поле. Иными словами, эффект, похожий на влияние темного гало, может возникать из динамики самой видимой материи.

Для иллюстрации используется аналогия с фигуристкой, которая ускоряется при изменении распределения массы тела. В галактическом масштабе подобная перераспределенная динамика, по гипотезе автора, способна менять наблюдаемую кривую вращения без введения дополнительных частиц.

В предварительных вычислениях модель сопоставлялась с MOND-подходом и якобы показывала сопоставимые или лучшие результаты для части выборки галактик. Однако это пока не является полноценной проверкой: не учитываются скопления галактик, линзирование и крупномасштабная структура Вселенной.

Темная энергия как свойство поля

Вторая часть работы касается темной энергии. Вместо добавления космологической постоянной как внешнего параметра, она интерпретируется как внутренний инвариант поля — то есть как естественное свойство самой структуры уравнений.

Такой подход меняет смысл темной энергии: она перестает быть «вставкой» в модель и становится следствием геометрии и динамики поля. Однако остается открытым вопрос, может ли такая интерпретация воспроизвести наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной и данные по флуктуациям космического фона.

От галактик к квантовым вихрям

Авторы также утверждают, что те же уравнения могут быть применены на квантовом уровне. В этой интерпретации элементарные частицы могут рассматриваться как устойчивые вихревые структуры поля.

В таких системах масса возникает не как фундаментальный параметр, а как результат взаимодействия фазовой структуры и вихревых конфигураций. Отмечаются формальные аналогии с механизмами Юкавы и Хиггса, а также с известными эффектами вращательной квантовой динамики.

Это не означает, что построена завершенная теория элементарных частиц, но указывает на возможную связь между макроскопической гравитацией и микроскопическими квантовыми структурами.

Ограничения и статус подхода

Несмотря на заявленную универсальность, «модель Alena Tensor» остается исследовательской гипотезой. Его предсказания пока проверены лишь частично и в ограниченных сценариях. Основные космологические тесты — гравитационное линзирование, рост структуры Вселенной и точные наблюдения реликтового излучения — еще впереди.

Предлагаемый подход интересен тем, что пытается объяснить темную материю и темную энергию не через введение новых частиц, а через перераспределение и структуру физических взаимодействий. Это делает модель концептуально нетривиальной, но пока недостаточно проверенной.

Вопрос о том, станет ли новамя гипотеза частью фундаментальной физики или останется математической интерпретацией отдельных эффектов, остается открытым и требует дальнейших независимых исследований.