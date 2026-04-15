Новый вид ящериц из Австралии сразу признали вымирающим

В национальном парке Мутавинтжи, расположенном в западной части штата Новый Южный Уэльс, австралийские ученые обнаружили новый вид ящериц — кунгака. Об этом сообщается на официальном сайте Австралийского музея.

Ящерица, которую аборигены называют «кунгака» («скрытая»), официально получила статус нового вида. По данным музея, популяция крайне малочисленна: в природе сохранилось менее 20 особей. Это делает кунгака одним из самых уязвимых пресмыкающихся на территории Австралии.

Результаты генетического анализа и других научных исследований показали, что ареал обитания ящериц ограничен крошечным влажным участком в пределах парка — он окружен каменистыми равнинами и находится примерно в 500 километрах от мест обитания ближайших родственных видов.

Том Паркин, ведущий исследователь Австралийского музея, подчеркнул: открытие не только позволило зафиксировать новый биологический вид, но и пролило свет на историю местной экосистемы. По словам ученого, кунгака представляет древнюю эволюционную линию — вероятно, она сформировалась в иных экологических условиях. Сегодня эти ящерицы выживают лишь в изолированном защищенном ущелье национального парка Мутавинтжи.

Учёные выделили несколько ключевых угроз для выживания кунгака. Главная из них — дикие козы: из за чрезмерного выпаса и вытаптывания они разрушают среду обитания ящериц, сокращая количество доступных источников пищи и укрытий. Это повышает риски воздействия хищников и экстремальных температур на популяцию. Дополнительными факторами, усугубляющими опасность вымирания вида, стали изменение климата в сторону более жарких и засушливых условий и хищники, в частности, кошки и лисы.

