В Госдуме ответили на вопрос о контактах с Дуровым по поводу Telegram

Российский предприниматель и миллиардер Павел Дуров не связывался с российскими властями после замедления мессенджера Telegram.

Об этом сообщил Telegram-каналу SHOT председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Нет, с нами никто не связывался», — сказал Боярский, отвечая на вопрос журналиста связывался ли с ними Павел Дуров.

По его словам, замедление мессенджера в России дало первые положительные результаты. Он отметил, что случаи мошенничества через голосовые сообщения мессенджера практически прекратились. Однако вместо этого злоумышленники начали использовать международную и стационарную связь, добавил депутат.

Отсутствие полной блокировки Telegram с 1 апреля в России объяснили

До этого Сергей Боярский рассказал, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть информации по требованию ведомства. Однако мессенджер по-прежнему нарушает российское законодательство, отметил он. По словам депутата, администрации Telegram нужно сделать «еще несколько шагов вперед», чтобы снять претензии.

В Общественной палате РФ отметили, что российские власти дали ясно понять, что «мяч» на данный момент находится на стороне администрации Telegram». У компании есть выбор: соблюсти требования или быть полностью заблокированными в России.