Panasonic представила защищенные ноутбуки Toughbook FZ-56 и Toughbook FZ-40, ориентированные на использование в экстремальных и полевых условиях. Устройства рассчитаны на эксплуатацию в средах с повышенной нагрузкой, включая строительные площадки, промышленность и службы реагирования.

Обе модели отличаются усиленной конструкцией и соответствуют требованиям к защищенной технике. В частности, FZ-56 способен выдерживать падения с высоты до 90 см, имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP53 и сохраняет работоспособность при температурах от -10 до +50 градусов Цельсия. Более продвинутая модель FZ-40 предлагает еще более высокий уровень защиты: его корпус получил сертификацию по стандарту IP66.

Обе модели, по заявлениям производителя, работают до 13 часов работы с возможностью расширения автономности дополнительным аккумулятором.

Конструктивной особенностью линейки стала модульная архитектура: FZ-56 поддерживает установку до трех модулей расширения, тогда как FZ-40 — до четырех. Пользователям доступны различные опции, включая порты 2.5G LAN, COM-интерфейсы, DVD-привод и считыватели смарт-карт, что расширяет сценарии применения устройств в корпоративной среде.

Ноутбуки оснащаются 14-дюймовыми дисплеями с пиковой яркостью до 1000 нит у FZ-56 и до 1200 нит у FZ-40 с поддержкой управления в перчатках и автоматическое переключение режимов ввода.

Среди прочих характеристик отмечается наличие процессора Intel Core Ultra 5 235H, дополненного 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, а также Wi-Fi и 5G. Информация о стоимости и сроках начала продаж пока не раскрывается.