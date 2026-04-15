Как усложнить кражу iPhone с помощью одной опции

Россиянам рассказали, как одна функция может помочь найти iPhone в случае кражи. Лайфхаком поделился Telegram-канал iGuides.

Получив доступ к чужому смартфону, вор в первую очередь отключает связь и доступ к интернету через «Пункт управления», активируя авиарежим или путем выключения устройства. Это лишает владельца возможности оперативно отследить гаджет или заблокировать его через онлайн-сервисы.

Для минимизации таких рисков рекомендуется ограничить доступ к «Пункту управления» на заблокированном экране. Соответствующая настройка доступна в разделе «Face ID и код-пароль», где необходимо отключить возможность вызова панели без разблокировки устройства. Это исключает быстрый доступ к управлению связью для посторонних лиц.

Дополнительно пользователям советуют проверить активацию функций сервиса «Локатор» (Find My), обеспечивающего поиск устройства даже после его выключения. При корректной настройке система уведомляет о том, что смартфон остается видимым для обнаружения даже в офлайн-режиме.

Такие меры позволяют существенно повысить уровень безопасности и контроль над устройством в случае утери или кражи.