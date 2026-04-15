Эксперт указал на «обратный результат» ограничений работы VPN

Находящиеся за рубежом граждане вынуждены скачивать «небезопасные» сервисы для использования российских приложений.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Сегодня люди жалуются, что из соседних стран, Киргизии, Казахстана, они не могут открыть социальную сеть «ВКонтакте». Хотя никакого VPN у них нет, они просто сидят в другой стране физически: в командировке, туризм и т. д. Это не просто лишняя трата ресурсов. Фактически мы для российских граждан ограничиваем использование российских же ресурсов в зависимости от того, где они находятся. Никаких соображений безопасности и прочего тут быть не может.

Но самое смешное и забавное в этой истории заключается в том, что для того, чтобы всё заработало, им необходимо будет установить VPN, у которого есть российские адреса. Такие существуют, их создало не российское государство, и не все из них безопасны. Фактически мы толкаем людей на большее использование VPN. На сегодняшний день эта мера направлена на борьбу с VPN-клиентами, но она достигает обратного результата».

Ранее министр Максут Шадаев на совещании с руководителями компаний, имеющих наибольшее число ежемесячных активных пользователей, заявил, что к 15 апреля им нужно ограничить доступ на их платформы клиентам с включённым VPN.