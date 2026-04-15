Apple удалила из App Store популярное мошенническое приложение

Apple удалила из App Store приложение Freecash после выявления нарушений политики платформы, связанных с вводящим в заблуждение маркетингом и сбором пользовательских данных. Об этом сообщает MacRumors.

Сервис получил широкое распространение в начале 2026 года: в январе он занял второе место по популярности в американском сегменте App Store благодаря активному продвижению через TikTok. В рекламе пользователям обещали доход до $35 в час за просмотр видео, однако фактическая модель монетизации оказалась иной.

По данным Wired и Malwarebytes, приложение использовало агрессивные механики вовлечения и собирало расширенные массивы пользовательских данных, включая чувствительную информацию: от биометрии до сведений о здоровье, религиозных убеждениях и других персональных характеристик. Прочие данные могли поступать через сторонние мобильные игры, установка которых предлагалась внутри приложения.

На практике пользователи не получали заявленного дохода за активность в TikTok. Вместо этого им предлагались незначительные выплаты за взаимодействие с мобильными играми, такими как Monopoly Go и Disney Solitaire. Основной задачей сервиса, как отмечают эксперты, было стимулирование внутриигровых покупок и просмотров рекламы.

После публикаций в СМИ TikTok удалил рекламные материалы Freecash, однако само приложение продолжало оставаться в App Store. Решение об удалении было принято только после дополнительного запроса со стороны TechCrunch. В Apple подтвердили, что сервис нарушает правила платформы, запрещающие мошеннические практики и недостоверные маркетинговые заявления.

По данным за январь 2026 года, Freecash был установлен порядка 5,5 млн раз в App Store и Google Play.