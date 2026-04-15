Землю накроет серия геомагнитных возмущений

В предстоящие выходные ожидается серия возмущений магнитного поля Земли, вызванная воздействием очередной корональной дыры на Солнце.

Серия геомагнитных возмущений прогнозируется 18-19 апреля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время космическая погода остается спокойной, вспышечная активность оценивается как низкая.

«Продолжается космическое затишье. На обратной стороне Солнца, где сейчас ведет наблюдения Solar Orbiter, все то же самое», – отметили специалисты лаборатории.

Стабилизация на звезде носит глобальный характер.

Однако уже в выходные дни ситуация изменится. Любители полярных сияний смогут насладиться природным явлением, тогда как метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за прихода очередной серии возмущений. Новая корональная дыра, ставшая причиной будущих магнитных бурь, уже видна на поступающих снимках.

Ранее вероятность возникновения геомагнитных штормов достигала 90%. Обширная брешь на Солнце спровоцировала заметные возмущения магнитного поля Земли.