Дирижабль на солнечной энергии завершил 12-дневный полет в стратосфере

Компания Sceye сообщила об успешном завершении 12-дневного испытательного полета своей высотной платформы SE2, работающей на солнечной энергии. Аппарат относится к классу HAPS — высотных платформ длительного пребывания в стратосфере, предназначенных для задач связи и наблюдения.

Во время миссии дирижабль поднимался на высоты более 16 километров и в общей сложности преодолел около 10 300 километров, перемещаясь по маршруту от Нью-Мексико до побережья Бразилии. В компании подчеркивают, что это испытание приближает технологию к коммерческому использованию в сфере телекоммуникаций и мониторинга окружающей среды.

Испытания на выносливость

Полет проходил в рамках программы Endurance, ориентированной на проверку способности аппарата к длительному пребыванию в воздухе.

Старт состоялся 25 марта, завершение — 6 апреля, когда дирижабль совершил контролируемую посадку в международных водах у побережья Бразилии. За время миссии SE2 провел более 88 часов в режиме удержания позиции над выбранными районами, последовательно проходя несколько полных циклов смены дня и ночи.

По данным компании, собранные показатели позволяют переходить к следующему этапу — длительным миссиям продолжительностью в несколько месяцев.

Конструкция и энергетическая система

Дирижабль SE2 имеет длину более 80 метров. Его верхняя поверхность покрыта солнечными панелями, которые обеспечивают энергией систему аппарата в течение дня. Электроэнергия накапливается в литий-серных аккумуляторах с заявленной плотностью около 425 Вт·ч/кг.

Эти батареи питают электрические двигатели и систему управления, включая хвостовой винт, отвечающий за удержание позиции. Концепция аппарата предполагает автономную работу в стратосфере в течение месяцев или даже лет без посадки.

Связь из стратосферы и практическое применение

Одно из ключевых направлений разработки — использование платформы как летающей антенны. Система SceyeCELL предназначена для обеспечения высокоскоростной связи с высоты стратосферы.

Такой подход может использоваться там, где традиционная инфраструктура связи отсутствует или разрушена, например при стихийных бедствиях или в удаленных регионах. В отличие от спутников, подобные платформы потенциально способны обеспечивать более низкую задержку сигнала и более гибкое покрытие.

«Это решающий шаг на пути к освоению стратосферы как нового уровня инфраструктуры. Именно долговечность делает это возможным. Способность оставаться над определенной территорией в течение длительных периодов времени обеспечивает постоянную связь и мониторинг в режиме реального времени там, где традиционные сети и существующие технологии оказываются неэффективными», — заявил основатель и генеральный директор Sceye Миккель Вестергаард Франдсен.

Он также отметил, что технология может расширить существующие телекоммуникационные сети и повысить устойчивость связи в кризисных ситуациях.

От предыдущих испытаний к коммерческим полетам

Программа Endurance основана на результатах предыдущих испытаний 2024 года, когда аппарат впервые доказал способность стабильно работать в течение полного цикла день-ночь, поддерживая энергоснабжение и позиционирование над заданной областью.

По данным компании, во время нынешней миссии SE2 удерживал положение с точностью около 1 км, что рассматривается как важный показатель для будущих сервисов.

Теперь Sceye заявляет о переходе к предкоммерческим испытательным полетам. Первый из них запланирован на лето и пройдет в направлении Японии, где аппарат должен обеспечить подключение к магистральной сети SoftBank.