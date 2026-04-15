Россияне столкнулись с новой схемой обмана в Telegram, связанной с приобретением Premium для своего аккаунта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, неизвестные рассылают пользователям «уведомления» о том, что кто-то якобы подарил им подписку на Premium на год. Чтобы активировать ее, необходимо нажать на кнопку ниже.

Как рассказала одна из получивших подобное сообщение пользовательниц, с «дарителем» она раньше никогда не общалась. Вместо того, чтобы нажать на кнопку, она решила разобраться.

Выяснилось, что аккаунт был взломан, а ссылка в кнопке помогала похитить данные карты человека.

Известно, что соответствующие «уведомления» массово стали получать пользователи из России.

До этого МВД РФ зафиксировало резкий рост количества подростков, вовлеченных в преступные схемы через мессенджер. Многие несовершеннолетние передают аферистам свои аккаунты, которые те используют для махинаций. Такой схемой «воспользовались» более 100 тысяч школьников.