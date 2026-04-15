В России выпустили эксклюзивный iPhone, посвященный Жириновскому

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила лимитированную коллекцию «Эпоха Жириновского», приуроченную к 80-летию политика. В коллекцию вошли смартфоны и часы, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Ключевым продуктом линейки стал модифицированный iPhone 17 Pro и Pro Max. Дизайн устройств построен вокруг портрета Владимира Жириновского, выполненного с использованием ручной эмалевой росписи. Корпус изготовлен из титана повышенной прочности, а в отделке применена кожа Hermes. Цветовая палитра выдержана в насыщенных синих оттенках, узнаваемой палитре ЛДПР.

В коллекцию также вошли часы, выполненные в аналогичной художественной концепции.

Отдельный акцент сделан на упаковке: устройства поставляются в подарочном футляре с интегрированным экраном, на котором воспроизводятся архивные видеоматериалы с высказываниями Жириновского. В комплект также включены сувенирные элементы: позолоченный ключ в форме двуглавого орла и памятная монета с профилем политика, выполненные с применением покрытия из 24-каратного золота.

Тираж серии ограничен 18 экземплярами, что отсылает к дате основания ЛДПР. Стоимость смартфона начинается от 649 тыс. руб.