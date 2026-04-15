Российские ученые вырастят паращитовидную железу на МКС

Российские ученые из научно-производственного центра НИИТФА, входящего в госкорпорацию «Росатом», планируют вырастить паращитовидную железу на Международной космической станции. Орган доставят на Землю и пересадят лабораторной мыши. В мире это будет первый случай пересадки живого функционального органа сложной структуры, выращенного в космосе.

В земных условиях биофабрикации мешает сила тяжести. На орбите клетки свободно самоорганизуются в трехмерные структуры, близкие к тканям человека. Эксперимент намечен на 2028 год. Оборудование нужно спроектировать уже в этом году. Биофабрикатор должен быть компактным из-за ограниченного пространства на МКС и высокой стоимости доставки грузов. Устройство адаптируют к экстремальным космическим условиям. Для перевозки живых клеток создадут специальные биокапсулы.

Ученые НИИТФА получат низкоиммуногенные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. С помощью метода редактирования генов CRISPR-Cas их перепрограммируют в универсальные ткани, которые подойдут любому пациенту без отторжения.

Космическая часть займет около двух недель. Космонавт активирует клетки в биореакторе. Под действием физических полей сформируется железа. После дозревания образец вернут на Землю. Мыши удалят родную железу и пересадят выращенную, чтобы проверить работу гормональной функции.