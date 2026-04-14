Россиян начали предупреждать о сбоях в работе сервисов при использовании VPN

Операторы связи начали на постоянной основе информировать россиян о возможных сбоях при использовании популярных VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, пишет РИА Новости.

По данным агентства, МТС при входе в личный кабинет выдает плашку: «Включен VPN. Данные могут не отображаться», специалисты «Билайна» предлагают отключить сервис с тем, чтобы «приложение работало лучше».

«Мегафон» требует отключить VPN для точной и правильной работы приложения, Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN.

«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — предупреждает платежный сервис «Яндекса».

Сервис работы с рисунками «Шедеврум» уведомляет пользователей о том, что при использовании программ для обхода блокировок возможно резкое ухудшение качества картинок.

Сайты маркетплейсов, крупных банков, медицинских учреждений и заведений общественного питания также стали реагировать на включенный VPN, отметили журналисты.

Источник на ИТ-рынке пояснил, что в текущей ситуации бизнес не готов рисковать мерами господдержки и налоговыми льготами.

Специалист отметил, что проблема затронула и государственные сайты, включая pravo.gov.ru и regulation.gov.ru, что может указывать на более точечную настройку фильтрации трафика.

По его оценке, платформы будут выстраивать компромиссную модель: вместо тотальной блокировки они станут применять точечные ограничения доступа к серверному API на инфраструктурном уровне.