Назван самый прочный телефон Nothing

Самым крепким телефоном Nothing признали свежий Phone 4a Pro
JerryRigEverything протестировал на прочность смартфон Nothing Phone 4a Pro. В целом устройство показало себя отлично, но нашёлся недостаток.
Проблема связана с защитой от воды и пыли (степень IP65). Если случайно засунуть скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие микрофона (оно находится рядом с лотком для симки), можно повредить защитную сетку. Это снизит защиту от влаги. Хорошая новость: внутри есть ещё один слой защиты, но полностью риск не исключён.
В остальном — отличные результаты:
- Экран начинает царапаться при уровне твёрдости 6 по шкале Мооса.
- След от зажигалки почти исчез, но небольшое пятно осталось.
- Телефон не согнулся и не сломался при попытке его сломать руками.
Ведущий назвал Nothing Phone 4a Pro «самым крепким телефоном Nothing» и сказал, что он прошёл проверку «на отлично».