Назван самый прочный телефон Nothing

JerryRigEverything протестировал на прочность смартфон Nothing Phone 4a Pro. В целом устройство показало себя отлично, но нашёлся недостаток.

Проблема связана с защитой от воды и пыли (степень IP65). Если случайно засунуть скрепку для извлечения SIM-карты в отверстие микрофона (оно находится рядом с лотком для симки), можно повредить защитную сетку. Это снизит защиту от влаги. Хорошая новость: внутри есть ещё один слой защиты, но полностью риск не исключён.

В остальном — отличные результаты:

Экран начинает царапаться при уровне твёрдости 6 по шкале Мооса.

След от зажигалки почти исчез, но небольшое пятно осталось.

Телефон не согнулся и не сломался при попытке его сломать руками.

Ведущий назвал Nothing Phone 4a Pro «самым крепким телефоном Nothing» и сказал, что он прошёл проверку «на отлично».