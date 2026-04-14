"М.Видео": в первом квартале 2026 года рынок складных смартфонов в РФ вырос на 32%

В первом квартале 2026 года в России было реализовано 29 тысяч складных смартфонов на общую сумму 2,7 млрд рублей. Это на 32% больше в количественном выражении и на 8% – в денежном относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом "Газете.Ru" стало известно из отчета компании "М.Видео", копия которого имеется в распоряжении редакции. Ключевым драйвером такого роста аналитики называют снижение средней стоимости устройства со 112 тыс. до 93 тыс. руб., что стало возможным благодаря расширению ассортимента и появлению на рынке более доступных моделей. Несмотря на демократизацию цен, в структуре выручки сегмент по-прежнему сохраняет премиальный характер. Лидерами российского рынка складных устройств как в денежном, так и в штучном выражении остаются бренды Samsung и Huawei. В список самых популярных моделей вошли флагманские аппараты Samsung: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в конфигурациях памяти 12/512 Гб и 12/256 Гб, а также HUAWEI Mate X5 на 512 Гб. В "М.Видео" отмечают, что рост категории происходит на фоне общего снижения продаж традиционных смартфонов в России на 5-6%. Как поясняют в компании, складные устройства проходят этап качественного перехода к полноценной категории с устойчивым спросом.