Отец Маска рассказал, как его сын удивил ученых «Роскосмоса»

Отец Илона Маска Эррол Маск рассказал, что его сын в молодости мечтал поехать в Россию, чтобы купить там ракету. Об этом Маск-старший признался в программе «Малахов», передает информационная служба «Вести».

«Идея была следующая: поехать в Россию, в «Роскосмос», и задать вопрос, смогут ли ему продать межконтинентальную баллистическую ракету», — сказал отец американского миллиардера ведущему Андрею Малахову.

По его словам, Илон хотел построить свою ракету на базе российской, но российские ученые сказали, что он безумец, и в шутку посоветовали ему создать собственную ракету.

Компания SpaceX Илона Маска производит различные виды космической техники, в частности, сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, сверхтяжелую ракету для дальних космических миссий Starship, пилотируемые корабли Dragon, и занимается разработками в космической сфере.

По мнению российского астронома Владимира Сурдина, первый лунный посадочный модуль создаст именно Илон Маск, который конкурирует в этом с другим американским бизнесменом Джеффом Безосом. В феврале компания Безоса представила лунный посадочный модуль Mark 1 (MK1) собственной разработки.