Покупка наклеек для смарт-очков грозит лишением свободы до четырех лет

Покупка аксессуаров для сокрытия светодиодных индикаторов на смарт-очках со встроенной камерой может повлечь уголовную ответственность в России. Об этом сообщает портал iGuides.

Согласно действующему законодательству, такие действия могут быть квалифицированы как использование специальных технических средств для негласного получения информации. Подобные устройства подпадают под статью 138.1 УК РФ, предусматривающую наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. либо лишения свободы сроком до четырех лет.

Изначально смарт-очки, включая популярные модели вроде Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Ban, оснащаются светодиодным индикатором, сигнализирующим о записи. Наличие такого элемента позволяет устройству не относиться к категории шпионской техники. Однако намеренное скрытие индикаторов специальными стикерами фактически меняет юридический статус гаджета, переводя его в разряд запрещенных средств.

Отмечается, что покупка подобных аксессуаров, в том числе у зарубежных продавцов, может трактоваться как незаконное приобретение спецсредств. При этом ответственность наступает вне зависимости от целей использования. Сам факт наличия модифицированного устройства может стать основанием для проверки со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, дополнительные риски связаны с нарушением неприкосновенности частной жизни. Ведение скрытой съемки без согласия граждан подпадает под статью 137 УК РФ.