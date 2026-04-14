Microsoft резко подняла цены на свои планшеты и ноутбуки — сразу на 500 долларов
Microsoft увеличила цены на свои устройства Surface. Причина — глобальная нехватка памяти. Например, 13-дюймовый планшет Surface Pro 11 и 13,8-дюймовый ноутбук Surface Laptop 7 раньше стоили от 999 долларов. Теперь их начальная цена — 1 499 долларов.
В прошлом году Microsoft уже убрала с продажи самые дешёвые версии этих устройств за 999 долларов. Тогда компания объясняла это переходом на модели с объёмом памяти побольше за 1 199 долларов. Но и те теперь подорожали, пишут СМИ.
Не повезло и компактным моделям. 12-дюймовый Surface Pro подскочил в цене с 799 до 1 049 долларов. А 13-дюймовый Surface Laptop — с 899 до 1 199 долларов.
15-дюймовый ноутбук Surface теперь стоит 1 599 долларов вместо прошлогодних 1 299 долларов. А самая «навороченная» версия такого ноутбука с большим объёмом памяти и процессором лучше обойдётся в 3 649 долларов.
По другим слухам, этой весной или летом Microsoft может представить новые Surface.