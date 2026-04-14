Новая находка ученых перевернула знания о развитии человечества

Археологи получили новые доказательства того, что Неандертальцы и Homo sapiens не просто сосуществовали, но активно взаимодействовали друг с другом. Открытие было сделано при изучении Пещера Тиншемет в Израиле. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Ранее считалось, что эти группы людей жили параллельно и почти не пересекались. Однако новые данные показывают более сложную картину: они обменивались технологиями, охотничьими практиками и даже ритуалами.

Раскопки в пещере начались в 2017 году под руководством профессора Йосси Зайднер, а также его коллег из Тель-Авивского университета. Здесь обнаружили редкие находки — несколько древних захоронений, первых для этого периода за последние десятилетия.

Ученые выяснили, что около 110 тысяч лет назад в регионе впервые появились сложные погребальные практики. Это может говорить о формировании более развитых социальных связей и общих традиций между разными группами людей. Особый интерес вызвало использование охры — минерального пигмента.

«Её могли применять для украшения тела или обозначения принадлежности к группе», — объяснили исследователи.

Это указывает на зарождение символического мышления и социальной идентичности.

Расположение захоронений также позволило предположить, что пещера могла служить своеобразным древним кладбищем. В могилах находили каменные орудия, кости животных и куски охры, что может свидетельствовать о ранних представлениях о загробной жизни.

По словам ученых, регион Ближнего Востока в тот период был своеобразным «перекрестком» человеческой эволюции, где встречались разные виды людей и обменивались опытом.

«Наши данные показывают, что именно взаимодействие между популяциями играло ключевую роль в развитии технологий и культуры», — отметил Зайднер.

Открытие меняет представления о ранней истории человечества: вместо изолированных групп перед нами возникает картина активного общения, сотрудничества и взаимного влияния, которое и стало основой дальнейшего развития человеческой культуры.