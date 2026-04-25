Почему жители разных стран видят одну и ту же Луну по-разному

Романтики любят говорить, что, где бы ни был близкий человек, мы всегда можем посмотреть на одно и то же небо, и увидеть одну Луну. Но одинаково ли она выглядит во всех точках на Земле? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

Короткий ответ — нет, Луна везде выглядит по-разному. Более того, в некоторых локациях она даже по-разному вращается от восхода до заката. С Земли внешний вид и Луны, и звезд — всегда вопрос перспективы.

Так, если посмотреть на полную Луну с Северного полюса нашей планеты, то можно увидеть легендарный кратер Тихо и его светлые лучи. Но если посмотреть на ту же Луну со станции Амундсена-Скотта на Южном полюсе, то кратер появится почти на верхушке планеты.

Менее драматичные изменения в ориентации Луны наблюдаются в умеренных регионах. Например, в новозеландском Веллингтоне она повернута на 97.1 градуса против часовой стрелки по сравнению с тем, как Луну видно в Лос-Анджелесе. Причем угол зависит от разницы в широте между локациями. Если в одной точке мира можно увидеть «человека на Луне», то в другой он больше похож на прыгающего кролика.

Так получается из-за того, что ориентация по отношению к космическим объектам меняется при перемещении по широте. Наблюдатели на противоположных концах Земли смотрят на Луну с двух противоположных позиций.

Тем не менее, почти вся Земля может видеть плюс-минус одну и ту же поверхность Луны, поскольку она совершает один полный оборот по собственной оси за то же время, что нужно на один полный оборот вокруг Земли. То есть, Луна пребывает в состоянии синхронной ротации, хотя незначительные отклонения могут приводить к тому, что пейзаж немного меняется.

Помимо этого, фазы Луны в каждом цикле различаются между северным и южным полушариями Земли — причина в том, что плоскость местного горизонта ориентирована относительно позиций Земли, Луны и Солнца. Например, далеко от экватора граница между подсвеченными и темными регионами Луны выглядит почти вертикальной, из-за чего ее фазы прогрессируют горизонтально. А в южном полушарии — наоборот.

Прямо на экваторе феномен становится еще более занимательным. Луна в момент восхода расширяется вертикально, а не горизонтально, по мере приближения к полнолунию. Полумесяц из-за этого часто похож на лодку. Хотя на большей части поверхности Земли лунные фазы становятся более вертикальными или горизонтальными в зависимости от времени года.

А во многих местах ориентация поверхности Луны словно вращается по центру, пока планета совершает путешествие по ночному небу. Так, на экваторе «лицо» Луны может за вечер провернуться на 180 градусов. Подобная иллюзия возникает в результате того, что орбита Луны почти совпадает с орбитальной плоскостью пути, который Земля проходит вокруг Солнца. Хотя, на самом деле, это не планета поворачивается, а люди, наблюдая за планетой.