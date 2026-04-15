В Китае нашли 4000-летний город со сложной системой водоотведения

Провинция Хэнань, которую часто называют колыбелью китайской цивилизации, преподнесла археологам сенсацию. На месте древнего поселения Ванчэнган в городе Дэнфэн обнаружена многоуровневая дренажная и водопроводная система, возраст которой оценивается в четыре тысячелетия. Это открытие не просто демонстрирует таланты древних инженеров, но и ставит точку в давнем споре историков о реальности первой китайской династии — Ся.

Династия Ся (ок. 2070–1600 гг. до н. э.) — первая полулегендарная династия в истории Китая, согласно традиционным хроникам, основанная Великим Юем. Она описывается как раннее государство в долине реки Хуанхэ.

Масштаб и точность

В ходе раскопок были идентифицированы два крупных искусственных рва раннего периода Ся. Каждый из них имеет ширину около трех метров и тянется более чем на 120 метров. Каналы проложены строго в направлении север-юг и соединяются с внешним оборонительным рвом шириной 10 метров.

Ведущий археолог Ма Лун отмечает в интервью «Синьхуа» поразительное единообразие конструкций: «Геометрическая точность системы говорит о наличии детального плана и глубоких технических знаний».

Для создания такой инфраструктуры потребовалось переместить тысячи кубометров земли, что было невозможно без четкой координации труда сотен людей.

Помимо магистральных каналов, ученые нашли сеть малых стоков шириной от 0,3 до 1 метра. Они отходили прямо от жилых построек и мастерских, эффективно отводя дождевую воду и нечистоты. Подобная иерархичность системы (разделение на главные и второстепенные каналы) свидетельствует о высоком уровне урбанизации. Жители Ванчэнгана 4000 лет назад заботились о санитарии и защите домов от сырости так же тщательно, как строители в Месопотамии или Древнем Египте.

От мифа к государству

Династия Ся долгое время занимала промежуточное положение между легендой и историей. Упоминания о ней в «Исторических записках» Сыма Цяня многие считали мифическими из-за нехватки физических доказательств. Однако находки в Ванчэнгане меняют это представления.

«Сложность этой системы указывает на стандартизированные инженерные практики и централизованный контроль», — подчеркивает Ян Вэньшэн, заместитель директора Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань.

Столь масштабные общественные работы — прямое доказательство существования аппарата принуждения и управления, то есть полноценного государства.

Развитие ирригации и водоотведения всегда было катализатором роста древних обществ. Как и в долинах Нила или Тигра и Евфрата, в бассейне Хуанхэ именно контроль над водой позволил перейти от разрозненных поселений к сложной социальной структуре. Ванчэнган доказывает, что Древний Китай развивал эти компетенции независимо и параллельно с другими центрами цивилизации.