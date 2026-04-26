Средневековая Европа видела цвета совсем не так, как мы сегодня

У каждого общества есть свои уникальные взгляды на цвета: что они символизируют, какие считаются наиболее эстетически приятными, а каких следует избегать. Портал medievalists.net рассказал, как относились к разным цветам в Средние века.

© Unsplash

Средневековые мыслители унаследовали от своих предшественников из древности идею семи основных цветов: белого, желтого, красного, зеленого, синего, пурпурного и черного. А в центре находился зеленый, символически расположенный посередине между белым и черным. Он также считался умиротворяющим цветом: писари часто держали при себе изумруды и другие зеленые объекты, чтобы позволить глазам отдохнуть.

Настоящей противоположностью белого в средневековой теории цвета был не черный, а красный цвет. Не зря европейские шахматные доски и фигуры изначально были окрашены в белый и красный цвета — не в черный и красный, как было принято в Индии и на Ближнем Востоке. Лишь к середине Средних веков дихотомия белого и черного стала более предпочитаемой; ключевым фактором в этой перемене стало распространение печатной технологии, которая использовала черный пигмент на белой бумаге. Так в сознании людей закрепилось восприятие этих цветов как естественных противоположностей.

Романы Артурова цикла, популярные в те времени, часто использовали символизм цветов, особенно для изображения рыцарей. Черные рыцари почти всегда были ключевыми положительными персонажами (Тристан, Ланселот, Гавейн), желавшими скрыть свою личность. Красные рыцари же, напротив, часто были враждебными антагонистами — иногда просто злыми воинами, иногда подданными дьявола или таинственного существа из другого мира. Белым рыцарям отдавали роли мудрых старых менторов, а зеленые были юными, недавно посвященными рыцарями, чья самонадеянность и безрассудство создавали хаос. Наконец, желтые или золотые рыцари встречались редко, а синих не было вообще.

В начале Средневековья правила для монахов постанавливали, что послушникам не нужно волноваться о цвете их одежды. Но по мере веков робы монахов постепенно становились более темными. Клюнийцы, одно из самых влиятельных монашеских сообществ, верили, что черный был подходящим цветом для одеяния монаха. Правда, их перспектива столкнулась с критикой в XII веке, когда цистерцианцы начали носить белые робы.

Тем временем, зеленый широко ассоциировался с исламом, но эта ассоциация сформировалась лишь в XII веке. Коран позитивно отзывается о зеленом цвете как о символе растительности, весны и рая. Пророк Мохаммед предпочитал носить зеленые одеяния, включая тюрбан, и этот цвет связывается с его потомками.

Что касается синего, древние греки и римляне почти игнорировали этот цвет — вплоть до того, что у современных историков появились вопросы о цветовой слепоте. И даже в Средние века этот цвет был непопулярным… Ровно до XII века. Произошел небывалый всплеск популярности синего: он был повсюду, на картинах, геральдике, одежде. Причина, вероятно, в том, что Деву Марию часто изображали в синих одеждах, поскольку сцена Богородицы, оплакивавшей распятие Христа, была популярной в народе. Помимо этого, ремесленники, особенно те, что работали со стеклянными витражами, смогли преодолеть технические ограничения в создании синих оттенков. А это позволило использовать цвет во множестве разных форм, включая одежду.

Изначально желтый пользовался положительной репутацией из-за того, что он напоминал золото. Многие средневековые геральдические символы так или иначе включают в себя желтый цвет, а светлые волосы считались модными. Но к позднему Средневековью желтый приобрел негативные коннотации — он стал цветом зависти и ереси. Иуду, предавшего Иисуса, чаще начинали изображать в желтой одежде. Неудивительно, что католическая церковь перед казнью реформатора Яна Гуса в 1415-м нарядила его в желтую робу.