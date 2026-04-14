Фирменный смартфон Трампа в очередной раз получил другой дизайн и подорожал

Компания Trump Mobile обновила официальный сайт и вновь представила смартфон T1 в новом дизайне и с пересмотренной ценой. Если ранее заявленная стоимость составляла $499, то теперь она составляет «до $1000», сообщает The Verge.

Смартфон сохранил фирменный визуальный стиль с золотым корпусом, изображением флага США и логотипом бренда. При этом внешний вид устройства во многом повторяет дизайн HTC U24 Pro.

Технические характеристики T1 также подверглись корректировке. В частности, компания вновь указала наличие OLED-дисплея диагональю 6,8 дюйма после ранее заявленного уменьшения до 6,2 дюйма. Камерный блок камер включает три модуля: основной сенсор на 50 Мп, широкоугольный объектив на 8 Мп и телеобъектив на 16 Мп.

Устройству приписывают аккумулятором емкостью 5000 мАч и процессор линейки Snapdragon 7, а в качестве операционной системы указана уже не свежая версия Android 15.

Одновременно с обновлением сайта из описания устройства исчезли упоминания о сроках выхода, ранее обозначенных как «позже в 2026 году». Официальная дата релиза на данный момент не раскрывается.