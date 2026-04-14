Поставки новых российских самолетов задумали перенести

Поставка первой партии российских самолетов МС-21 авиакомпаниям может состояться в 2026 или в 2027 годах. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, передает ТАСС.

Он объяснил, что в настоящее время на двух опытных самолетах выполнено 76 сертификационных полетов из 232, а также 112 доводочных полетов. Законтрактованы в настоящее время 18 машин. Фактически их производство уже ведется, а если в рамках сертификационного процесса понадобятся изменения, их вносят.

Ранее Минпромторг сообщил, что сертификация МС-21 с двигателем ПД-14 ожидается в октябре этого года, после чего сразу начнутся поставки. При этом самолет еще не совершил ни одного полета в полностью импортозамещенном варианте, который и должен поставляться перевозчикам.

В начале апреля глава ведомства Антон Алиханов признал, что сертификация МС-21 может задержаться, так как выполнено пока только 29 процентов необходимых полетов.

«Это как бы объективная реальность, от которой мы отталкиваемся», — объяснил министр.

Между тем в декабре прошлого года первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что укороченная версия МС-21 с дальностью полета более пяти тысяч километров появится не раньше 2029 года. Ранее ожидалось, что летать на такие расстояния сможет базовая версия.