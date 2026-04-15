Гигантские ехидны обитали в Австралии в ледниковый период

Доисторическая окаменелость, которая больше ста лет пролежала в музейном хранилище буквально на виду, показала: в австралийском штате Виктория когда-то обитали гигантские ехидны. Таким образом, закрыто 1000-километровое белое пятно, не дававшее покоя палеонтологам.

Ехидна Оуэна Megalibgwilia owenii обитала в плейстоцене — геологической эпохе, начавшейся 2,5 миллиона лет назад. Она достигала около метра в длину и весила до 15 кг — примерно вдвое больше современных австралийских ехидн.

Образцы этого вымершего однопроходного находили по всей Австралии — от Западной Австралии до Тасмании, — но в ископаемой летописи Виктории они загадочным образом отсутствовали.

Все изменилось, когда Тим Циглер, куратор коллекции палеонтологии позвоночных в Исследовательском институте музеев Виктории, наткнулся на фрагмент черепа в «лотке с неразобранными ископаемыми», которые были извлечены в 1907 году из пещеры Фул-Эйр в пещерном комплексе Бакен в Восточном Гиппсленде.

«Помню, как достал этот костный фрагмент — длиной не больше пальца. Он был одним из многих. Думаю, раньше его принимали за заднюю конечность маленького кенгуру», — рассказывает палеонтолог.

Его внимание привлекла симметрия окаменелости, свод неба и внутренние полости, через которые проходил воздух при дыхании.

«Эти основные признаки подсказали мне: это клюв ехидны, и он огромен», — объясняет он.

Циглер нашел эту окаменелость в 2021 году. Он провел всесторонне исследование, в том числе сравнение с современными и ископаемыми ехиднами из музейных собраний по всей стране. Его результаты опубликованы в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

«Интуитивно я понимал, что у меня в руках. Но наука требует находку изучить, задокументировать и доказать», — объясняет ученый.

Обратившись к историческим архивам, он узнал, что образец был найден музейным сотрудником Фрэнком Спраем в экспедиции в пещеру Фул-Эйр более века назад.

Гигантская ехидна Оуэна, вероятно, была сопоставима по размеру с длинноклювыми проехиднами Zaglossus, которые сегодня обитают в тропиках Новой Гвинеи.

«Но ее скелет гораздо массивнее, чем у животного сравнимых размеров. Кости, особенно в конечностях, имеют более глубокие и выраженные следы прикрепления мышц и более крупные связочные площадки — это говорит о том, что для взаимодействия с окружающей средой она прилагала гораздо большие усилия. Можно представить, как она раскапывает личинок, крупных жуков или, скажем, богонгских совок, либо... отдирает кору деревьев, чтобы добраться до такой пищи», — полагает Циглер.

Находка подтвердила, что ареал обитания ехидн распространялся на весь континент.

«Самые ранние из собранных ископаемых... найдены в 1860-х в Новом Южном Уэльсе. С тех пор их находили на юго-западе Западной Австралии, например в Мамонтовой пещере, а также в Наракорте в Южной Австралии», — перечисляет исследователь.

По его словам, ископаемые гигантских ехидн находили и в Тасмании, «которая во времена жизни этого животного, скорее всего, была соединена с материком сухопутным мостом». Эти животные заселяли умеренные и лесистые климатические зоны, но оставалось неясным, почему их не было в Виктории.