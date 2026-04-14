Со дна озера подняли более тысячи древнеримских артефактов

Археологи подняли со дна швейцарского озера Невшатель более тысячи хорошо сохранившихся древнеримских артефактов, включая керамическую посуду и гладиаторские мечи. Об этом сообщает Euronews.

© Lenta.ru

Уникальный клад был обнаружен еще в конце ноября 2024 года, но находку держали в секрете, чтобы не привлечь мародеров. Груз затонувшего судна нашли исследователи из швейцарской некоммерческой организации Octopus Foundation, используя данные с дрона.

Когда подводные археологи начали работу на дне озера, они нашли сотни древних артефактов, включая два гладиаторских меча, кинжал, поясную пряжку, фибулу (брошь) и множество керамических тарелок и кувшинов, датируемых периодом между 20 и 50 годами нашей эры. Также среди находок оказалась плетеная корзина, чудесным образом сохранившаяся в озерном известняке. В ней лежало шесть предметов посуды, предположительно принадлежавших морякам.

Ученые полагают, что грузовой корабль, затонувший около двух тысяч лет назад, вез кухонную утварь, произведенную на территории нынешней Швейцарии, в римский лагерь. Наличие оружия и снаряжения легионеров позволяет предположить, что судно сопровождали военные. Артефакты сейчас очищают и реставрируют, а в 2027 году планируется выпустить книгу и документальный фильм об этой находке. Выставка экспонатов пройдет в археологическом музее Латениум в Невшателе.

Ранее сообщалось, что два американских археолога установили местоположение португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году. Под толщей песка и ила водолазы обнаружили более трех тысяч артефактов, включая религиозные статуэтки, керамику и золотые монеты с арабской вязью.