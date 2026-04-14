Источник магмы супервулкана Йеллоустон оказался близок к поверхности

Китайские ученые провели исследование Йеллоустонского вулкана — одного из крупнейших на Земле. Результаты показали, что источник магмы в ней расположен ближе, чем предполагалось.

Долгое время считалось, что супервулканы (в том числе Йеллоустон) обладают большой магматической камерой, которая постепенно заполняется расплавленной породой. Накопление происходит до тех пор, пока давление не становится слишком большим. Тогда начинается извержение.

Согласно этой теории, жерло вулкана должно быть заполнено узкими колоннами перегретой породы, поднимающимися из глубин Земли. Они также известны как «магматические шлейфы».

Но в Йеллоустоне такого очага не обнаружили. Ученые пришли к выводу, что лава поступает из области, расположенной чуть ниже самой твердой внешней оболочки Земли. Эта область, носящая название астеносфера, представляет собой более мягкий слой, который перемещается очень медленно на протяжении миллионов лет.

Когда расплавленная порода поднимается, то взаимодействует с твердым материалом над астеносферой и образует очень вязкую магматическую массу. В то же время слой раскаленной породы, неуклонно движущийся на восток под кальдерой, разрывает твердую породу внешней коры.

В результате этих процессов под супервулканом образовался канал, который позволяет магме подниматься и заполнять полости вулкана вязкой породой — так называемой магматической кашей. Ученые заявили, что Йеллоустон способен заполнять свои потенциально взрывоопасные магматические очаги только за счет тектонической активности, без глубоких магматических шлейфов, сообщает Science.

Новые данные признали важными для оценки опасностей в Йеллоустонской вулканической системе. Другое исследование показало, что активность супервулкана растет. Так, искусственный интеллект обнаружил более 86 тысяч скрытых землетрясений в Йеллоустоне в период с 2008 по 2022 год. Это в 10 раз больше, чем в предыдущий период наблюдений.