Новый терминал Amazon обеспечивает гигабитный интернет на борту самолета

Amazon представила авиационный терминал спутникового интернета Leo Aviation Antenna, ориентированный на обеспечение высокоскоростного подключения на борту самолетов.

Согласно заявленным характеристикам, терминал обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с и выгрузки до 400 Мбит/с, что позволяет одновременно обслуживать всех пассажиров и экипаж. Предполагается, что уровень пропускной способности будет достаточным для потокового видео, работы и онлайн-игр в полете.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ решения в Amazon называют сокращенные сроки установки: монтаж оборудования на фюзеляж самолета, по оценке компании, занимает около одного дня. Для сравнения, аналогичные решения Starlink требуют до 10–14 дней на интеграцию.

В то же время аналитики отмечают ограниченность текущей орбитальной группировки Amazon Leo. По состоянию на апрель 2026 года на орбите находилось около 180 спутников, тогда как у Starlink их число превышает 10 тыс., что может сдерживать качество покрытия на начальном этапе.

Коммерческий запуск сервиса запланирован на лето 2026 года. Amazon уже заключила соглашения с авиаперевозчиками Delta Air Lines и JetBlue, которые намерены предложить пассажирам бесплатный доступ к интернету на борту.