Какие реликвии с "Титаника" можно приобрести в интернете в наши дни

14 апреля исполняется 114 лет с момента крушения лайнера «Титаник» в водах Северной Атлантики. «Вечерняя Москва» узнала, какие реликвии оттуда можно приобрести в интернете в наши дни.

По словам эксперта сообщества антикваров РФ, владельца магазина старинных вещей Юрия Мокшина, интерес к «Титанику» не угасает из-за популярности истории в культуре и некого мистицизма.

— Эта та история, которую знает каждый, в том числе благодаря известному фильму. Лоты с «Титаника» обладают не только исторической, но и экономической ценностью. Для коллекционеров также важно, что предмет, который они купили, связан с определенной известной личностью, коих на лайнере было немало, — добавляет он.

Часы, остановившие время

Самым дорогим лотом с «Титаника», реализованным на аукционе, стали часы магната Исидора Штрауса. Они ушли с молотка в конце прошлого года, на продажу их выставили родственники Штрауса, которые много лет хранили реликвию. Интересно, но время на часах остановилось ровно в 02:20, когда лайнер потерпел крушение. История Исидора Штрауса также показана в фильме «Титаник». Цена: 2 300 000 $ (более 179 миллионов рублей).

Из спасательной шлюпки

На прошлой неделе, 6-12 апреля, на аукционе появился еще один лот, связанный с «Титаником», — холщовая подушка из спасательной шлюпки. Находка связана с погибшим пассажиром затонувшего корабля — лондонским импортером чая и кофе Ричардом Уильямом Смитом. Друг импортера много лет хранил этот артефакт в память о погибшем товарище. Цена: 242 081 $ (18,8 миллиона рублей).

Та самая дверь

На аукцион в 2024 году также попала дверь из знаменитого фильма «Титаник», на которой спаслась героиня Кейт Уинслет. Стоимость лота превзошла даже такие культовые артефакты, как кнут Индианы Джонса из приключенческого боевика «Индиана Джонс и Храм судьбы», топор Джека Николсона из триллера «Сияние» и костюм Тоби Магуайра из ленты «Человек-паук-3». Эксперты иронично отметили, что дверь могла выдержать обоих. Цена: 718 750 $ (55,9 миллиона рублей).

Письмо выжившего

В 2025 году продали письмо одного из пассажиров «Титаника» — стоимость лота превысила стартовую цену в пять раз. Автор — полковник Арчибальд Грейс, путешествовавший первым классом. Он написал его во время рейса, делясь впечатлениями о лайнере. Одной из знаковых цитат в письме стала следующая: «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение». Арчибальд выжил и даже написал книгу о крушении. Цена: 400 000 $ (более 31 миллиона рублей).

Пассажир № 124

Еще одна ценность, реализованная на аукционе в 2024 году, принадлежала американскому предпринимателю и писателю Джону Джекобу Астору IV. Его карманные часы из 14-каратного золота обнаружили, когда поднимали тело миллионера. Он был указан как пассажир № 124, а время на часах застыло на 03:20. Цена: 1 500 000 $ (116,7 миллиона рублей).

Прямая речь

Николай Крючков, историк: