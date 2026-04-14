Популярное приложение Microsoft похоронят

Американская корпорация Microsoft собралась отключить почтовый сервис Outlook Lite. На это обратило внимание издание Neowin.

Outlook Lite — облегченная версия почтового клиента Outlook, представленная в 2022 году для смартфонов на Android. В Microsoft заявили, что скоро закроют приложение — программа перестанет работать с 25 мая 2026 года. Фирма выключит синхронизацию с почтовыми серверами.

Популярность программы в мире оценить сложно, так как приложение уже удалили из магазина Google Play вместе со статистикой скачивания. Однако в альтернативном магазине RuStore Outlook Lite имеет больше 10 тысяч загрузок. Microsoft, которая собралась похоронить программу, призвала пользователей перейти на обычное приложение Outlook.

Несмотря на то, что облегченная версия сервиса прекращает поддержку, Microsoft обещает, что не будет удалять или блокировать учетные записи пользователей.

