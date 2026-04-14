Россиянам объяснили, чем может грозить хранение старых телефонов

Кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан объяснил в беседе с RT, опасно ли хранить старые телефоны дома.

«Основной элемент, требующий внимания, — литий-ионный аккумулятор. Со временем в нём происходят химические процессы, которые могут привести к газообразованию и вздутию корпуса», — пояснил специалист.

Эксперт различает два состояния: стабильное вздутие (батарея раздувается из-за разового перегрева в прошлом или заводского дефекта, реакция произошла, газ выделился, но процесс остановился) и прогрессирующую деградацию (процесс газовыделения продолжается, что может закончиться разрывом оболочки и коротким замыканием с возгоранием).

По его словам, проблема в том, что без вскрытия и специального оборудования отличить первое от второго невозможно.

«Что касается самовозгорания: в выключенном состоянии, без внешнего воздействия и при отсутствии внутреннего короткого замыкания, исправный (пусть и вздутый) аккумулятор просто так не воспламеняется. Опасность резко возрастает при попытке зарядить такой элемент или при механическом повреждении корпуса», — отметил физик.

Явные сигналы к утилизации: продолжающийся рост (крышка отходит всё больше), нагрев без зарядки (признак внутреннего короткого замыкания), резкий химический запах (пахнет растворителем или сладковатым эфиром — началась разгерметизация).

Собеседник RT подчеркнул, что если телефон просто раздулся и лежит в таком виде год или два без изменений, он не требует экстренной эвакуации.

«Удобный и безопасный вариант — отнести (телефон. — RT) в пункт приёма батареек и электроники... Если такой возможности сейчас нет — поместить в прохладное место, в негорючую ёмкость (жестяная банка, керамический горшок, старая кастрюля) и держать подальше от легковоспламеняющихся вещей», — поделился эксперт.

Для хранения исправного телефона он порекомендовал оставить заряд на уровне 40—60% (полный ноль и полная сотня одинаково плохо влияют на срок службы при длительном простое), хранить в сухом месте при комнатной температуре без прямого солнца и отопительных приборов, отдельно от металлических предметов, которые могут замкнуть контакты.