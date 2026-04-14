В Госдуме высказались об угрозе резкого роста цен на интернет

Подорожания тарифов на домашний интернет на 30 процентов произойти не должно, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

© Lenta.ru

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал опубликованный ранее в СМИ прогноз о росте цен.

«На мой взгляд, такого большого подорожания не должно произойти. ФАС должно за этим следить очень внимательно», — заявил Свинцов.

По словам депутата, в России регулярно наблюдается картина, когда в новых микрорайонах застройщики запускают какого-то маленького оператора. Он отметил, что этот оператор, пользуясь монополией, как раз и задирает тарифы.

«Там же, где крупные населенные пункты, где нет монополии, операторы в конкуренции друг с другом дают достаточно невысокие тарифы. Поэтому те предложения, которые Минцифры подготовило, направлены на систематизацию рынка, чтобы как раз усилить конкуренцию среди крупных игроков. Это позволит держать цену на невысоком уровне», — объяснил политик.

Депутат добавил, что предложение профильного министерства сделать обязательным подключение операторов к СОРМ, не вызовет дополнительных глобальных затрат. Соответственно, заметного роста тарифов быть не должно.

Андрей Свинцов, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

«Я считаю, что те меры, которые сейчас будут приняты, упорядочат рынок. Произойдет консолидация — мелкие игроки соединятся в крупные организации и уже в таком формате будут друг с другом конкурировать. Это как раз и позволит держать цены невысокими»

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет-провайдеров может привести к росту тарифов по итогам 2026 года не на 8-10 процентов, как ожидалось ранее, а сразу на 30 процентов.

Он добавил, что речь идет о введении платных лицензий и невозможности начать оказывать услуги связи без подключения к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).