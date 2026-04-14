Представлен концепт первого круизного лайнера на аккумуляторах

Немецкая судостроительная компания Meyer Werft представила концепт Project Vision — крупного круизного лайнера, который должен полностью работать на аккумуляторных батареях. Презентация проекта запланирована на конференции Seatrade Cruise Global в Майами, проходящей с 13 по 16 апреля.

Идея выглядит почти как переход в новую эпоху: судно такого класса впервые предлагается сделать полностью электрическим без постоянного использования топлива.

Размеры и технические параметры

Концепт впечатляет масштабом. Длина судна составляет около 275 метров, валовая вместимость — примерно 82 000 тонн. На борту смогут размещаться до 1856 пассажиров.

Энергетическую систему планирует поставить норвежская компания Corvus Energy, специализирующаяся на морских аккумуляторных установках. По расчетам разработчиков, использование такой системы может снизить выбросы до 95% по сравнению с традиционными судами.

Компания при этом не раскрывает точную емкость батарей и дальность автономного хода, подчеркивая, что делает ставку на уже проверенные технологии и их масштабирование.

Как будет работать судно

Проект ориентирован прежде всего на европейские маршруты. Подзарядка должна осуществляться в портах с мощной береговой инфраструктурой. По данным отраслевых прогнозов, к 2030 году подобные системы могут быть установлены примерно в 100 европейских портах.

Разработчики также рассматривают гибридный вариант. В этом случае судно получит дополнительные небольшие генераторы, что позволит выполнять более длительные рейсы, включая трансатлантические переходы.

Мнение разработчиков

Руководитель программы проекта Йоханнес Баде отмечает, что ставка сделана на зрелые технологии:

«С помощью круизных судов с аккумуляторными электроприводами мы предлагаем конкурентоспособный продукт, основанный на существующих технологиях. Мы открываем для клиентов новые возможности для устойчивой и прибыльной работы в долгосрочной перспективе». «Переход к полностью электрическим круизным судам показывает миру, что эта технология безопасна, зрелая и готова изменить правила игры»? — подчеркивает глава Corvus Energy Фредрик Витте и отмечает значимость проекта для всей отрасли.

Сроки и реалистичность проекта

Если судостроительные заказы будут размещены в ближайшее время, первое судно Project Vision может быть введено в эксплуатацию примерно к 2031 году.

Meyer Werft, базирующаяся в немецком Папенбурге, уже имеет опыт строительства крупнейших круизных лайнеров в мире, что повышает реалистичность проекта.

Круизная индустрия находится под давлением из-за необходимости сокращать выбросы CO₂. Сегодня большинство лайнеров работает на мазуте или сжиженном природном газе, что приводит к значительным выбросам как в море, так и в портах.

На фоне Project Vision существуют и другие инициативы. Например, норвежский проект Hurtigruten Sea Zero разрабатывает значительно более компактное судно на 500 пассажиров с использованием батарей, роторных парусов и солнечных панелей. Его запуск планируется к 2030 году. Если концепция будет реализована, это станет первым случаем применения полностью аккумуляторного питания на столь крупном круизном судне.