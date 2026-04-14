Магнитная буря сегодня: нарастание активности и рекомендации врачей

Во вторник, 14 апреля, геомагнитная обстановка на Земле начнет постепенно меняться, фиксируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По их данным, прогнозируемый Кр-индекс составит 3–4 балла, что соответствует переходу от спокойного состояния к «зеленому» и «желтому» уровням, передает mk.ru.

Вероятность магнитной бури оценивается в 17–22%, возмущений — в 35–40%, полностью спокойной обстановки — около 38–48%. Индекс Ap останется на уровне 10 единиц, а поток радиоизлучения Солнца (F10.7) поднимется до 120.

Ученые связывают изменения с корональной дырой на Солнце, поток от которой в ближайшие дни достигнет Земли. Метеозависимые люди в этот период могут отмечать легкое недомогание, головные боли и скачки давления.

Врачи рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды, ограничить кофеин и алкоголь, избегать стрессов и тяжелых нагрузок. При резком ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на ученых сообщила, что усиление вибраций, которые могут вызывать нарушения сна и шум в ушах, зафиксировали на Земле.