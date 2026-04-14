Обнаружен первый известный случай пломбирования зуба у майя

Открытие, представленное в новом исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science: Reports, заставляет по-новому взглянуть на медицинские практики цивилизации майя. Ученые зафиксировали первый известный случай установки драгоценного камня — предположительно жадеита — в коренной зуб.

Речь идет о нижнем первом коренном зубе (моляре) доиспанского периода. В его поверхности аккуратно закреплена зеленая вставка или пломба того времени. Важно, что вмешательство было сделано не на передних зубах, как это обычно встречалось у майя, а на скрытом коренном зубе. Это сразу ставит под сомнение идею чисто декоративного назначения процедуры.

Следы сложной работы и точной анатомии

Поверхность зуба имеет выточенную полость в зоне четырех бугорков, куда плотно вставлен камень. Такое расположение позволяло сохранить функциональность зуба при жевании.

Исследователи отмечают, что точность работы указывает на глубокое знание анатомии и высокий уровень мастерства древних стоматологов. Подобные манипуляции ранее фиксировались только на передних зубах, где они выполняли эстетическую или статусную функцию.

КТ-сканирование и доказательства

Чтобы понять, была ли процедура выполнена при жизни, ученые использовали конусно-лучевую компьютерную томографию. Метод позволил заглянуть внутрь зуба без повреждений.

Сканирование выявило участки дистрофической кальцификации в пульповой камере — это минеральные отложения, которые формируются в ответ на травму или длительное раздражение живой ткани.

Такие изменения свидетельствуют о том, что зуб реагировал на вмешательство при жизни человека. Дополнительный анализ показал, что владелец зуба, вероятно, был молодым человеком 24–30 лет.

Майя и традиции зубной модификации

Цивилизация майя известна своими практиками изменения зубов. В передние зубы часто вставляли нефрит, бирюзу или гематит. Эти элементы подчеркивали статус, принадлежность к социальной группе и эстетические идеалы.

Однако новый случай отличается принципиально: коренной зуб не виден при разговоре или улыбке. Это исключает чисто декоративное назначение и заставляет искать другие объяснения.

Одна из гипотез заключается в том, что инкрустация могла выполнять лечебную роль. Полость могла быть создана для удаления пораженной ткани при кариесе, а затем заполнена камнем. Ученые отмечают, что майя использовали природные смолы и растительные вещества, обладающие антибактериальными свойствами. Они могли служить аналогом цемента, фиксируя вставку и снижая риск инфекции.

Интересно, что признаки кариеса на сканировании не были выявлены, однако сама процедура сверления могла удалить следы повреждения.

Несмотря на медицинскую версию, исследователи не исключают и другие интерпретации. Вставка могла иметь ритуальное или личное значение, не связанное со здоровьем.

Новое понимание древней стоматологии

Подобные находки редки не только для культуры майя, но и для мировой археологии в целом. В других регионах древние люди действительно сверлили зубы и использовали природные материалы для их защиты, однако применение драгоценного камня в коренном зубе фиксируется впервые.

Это открытие показывает, что стоматологические практики майя могли быть гораздо сложнее, чем считалось ранее, сочетая элементы медицины, технологии и символики.