МВД предупредило о маскировке вирусов под системные уведомления

Злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей, рассылая вредоносное программное обеспечение под видом автоматических сообщений от систем защиты устройства.

Аферисты стали прятать опасные программы под видом автоматических уведомлений от антивирусов, сообщает Telegram-канал УБК МВД.

В таких сообщениях пользователям заявляют об обнаружении угрозы безопасности и предлагают установить защитное программное обеспечение.

«Ссылка может быть замаскирована под автоматическое уведомление антивируса», – предупредили в ведомстве.

Специалисты настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят как системные предупреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники активно маскируют вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающие окна.

Аферисты также предлагают пользователям загружать зараженные файлы под видом новых версий мобильных приложений.

Ранее мошенники стали использовать поддельные уведомления о взломе аккаунта с фальшивыми номерами служб поддержки.