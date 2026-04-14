Ученые запустили самую большую симуляцию Вселенной

Ученые построили в суперкомпьютере виртуальную Вселенную — самую большую на сегодня ее симуляцию с ранних времен до наших дней. Она подтвердила, что Стандартная космологическая модель успешно объясняет наблюдаемый рост галактик, который казался слишком быстрым.

© naukatv.ru

Международный проект COLIBRE стал результатом 10 лет напряженного труда исследователей из разных заведений. Статья о нем вышла в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В отличие от более ранних симуляций, «виртуальные вселенные» COLIBRE моделируют холодный газ и космическую пыль внутри галактик. Благодаря учету этих компонентов и значительным вычислительным мощностям, симуляции успешно воспроизводят реальные галактики — как в современной Вселенной, так и в ранней, какой ее видит телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST).

Для упрощения моделирования температура газа в прошлых симуляциях была искусственно ограничена снизу примерно 5500 °C. Но звезды рождаются именно в холодном газе. Кроме того, COLIBRE симулирует космическую пыль в гигантском объеме 400 cMpc, по масштабам сопоставимом с крупнейшими обзорами неба.

Стремительное развитие алгоритмов и суперкомпьютеров позволило включить в виртуальную Вселенную в 20 раз больше расчетных элементов, что ее довело детализацию до 136 «мегапикселей».

«Некоторые первые результаты JWST казались противоречащими Стандартной космологической модели. COLIBRE показывает: если ключевые физические процессы описаны более реалистично, модель согласуется с тем, что мы видим», — говорит Евгений Чайкин из Лейденского университета, ведущий автор нескольких сопутствующих статей по COLIBRE и соавтор основного исследования.

Тем не менее, объяснено еще не все. Например, COLIBRE не предсказывает «маленькие красные точки», которые могут быть зародышами сверхмассивных черных дыр, потому что они уже заложены в модель. Чтобы симулировать их развитие, нужно еще больше увеличивать разрешение.

Симуляции запускались на суперкомпьютере COSMA8 в Институте вычислительной космологии Даремского университета с использованием кода SWIFT. Крупнейшая симуляция потребовала 72 миллиона часов процессорного времени.

«Мы берем и просто решаем физические уравнения для расширяющейся Вселенной — и на выходе получаем ее подробный виртуальный аналог», — доволен профессор Карлос Френк из Даремского университета.

На анализ уже полученных данных уйдут годы. Большинство симуляций были завершены в 2025 году, а некоторые, с самым высоким разрешением, все еще выполняются и, как ожидается, закончатся осенью.

Результаты симуляций есть и в формате интерактивных карт, а также озвученных видео. Причем аудиодорожка не просто добавлена, чтобы не было скучно смотреть, а несет дополнительную физическую информацию.