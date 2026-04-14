Физик Никитин рассказал, как будут выглядеть адаптированные к Марсу люди

Условия жизни на Марсе могут привести к тому, что его новые жители станут высокими, как профессиональные баскетболисты. Об этом ТАСС сообщил кандидат физико-математических наук и доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Владислав Никитин.

© Газета.ru

По словам Никитина, Марс является наиболее вероятным кандидатом для колонизации, однако его низкая гравитация, которая почти в три раза меньше земной, и высокий уровень радиации могут существенно изменить внешний вид «марсианцев» уже через несколько десятков поколений. В условиях меньшей силы тяжести позвоночник и конечности смогут расти более свободно, так как гравитация меньше сжимает межпозвоночные диски и суставы. Это приведет к расширению межпозвоночных дисков и удлинению костей, в результате чего средний рост марсианца может достигнуть 210-230 см — как у земного баскетболиста, отметил исследователь.

Он также предполагает, что из-за отсутствия привычной нагрузки на кости их плотность может снизиться в 2-3 раза, что сделает скелет более хрупким и полым. Сердце, не испытывающее прежней нагрузки, уменьшится в размере и будет биться реже.

Никитин добавил, что если создать на Марсе условия для жизни и искусственную атмосферу, люди смогут обойтись без скафандров. Тем не менее, на поверхности планеты будет много пыли, которая поднимется во время глобальных бурь, продолжающихся неделями. Это может привести к развитию третьего века — прозрачной мембраны для защиты глаз. Носовые ходы могут сузиться и покрыться густыми волосками-фильтрами. Вместо кашля основным рефлексом для очистки дыхательных путей станет чихание — резкий выдох через нос, который более эффективно удаляет пыль.

Ранее ученый ПНИПУ исследовал, как изменится тело человека при жизни на других планетах.