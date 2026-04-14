Мошенники массово похищают деньги с Android-смартфонов россиян

Во второй половине 2025 года около половины всех зафиксированных дистанционных хищений средств с использованием вредоносных программ в России совершались с помощью технологии NFC в Android смартфонах. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные в МВД России.

Схема обмана, получившая название «обратный NFC», работает следующим образом: мошенники сначала убеждают жертву снять наличные, а затем под предлогом перевода на «безопасный счет» просят установить на смартфон программу-троянец, маскирующуюся под банковское приложение. Утилита получает доступ к NFC-модулю для бесконтактной оплаты, после чего, как пояснил пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков, вредоносное приложение подключает к NFC карту злоумышленников, хотя жертва уверена, что привязана ее собственная карта. Наконец, человека убеждают внести снятые наличные в банкомат с помощью телефона, и деньги зачисляются на токенизированную карту мошенников.

В МВД уточнили, что владельцам iPhone такая схема не угрожает, поскольку функция снятия наличных через Apple Pay недоступна с 2022 года.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что ранее мошенники чаще использовали «прямой NFC», пытаясь получить данные карты жертвы и провести операции самостоятельно, однако такие действия проще выявляются банками. По словам основателя DLBI Ашота Оганесяна, новая схема позволяет скрыть следы, так как для установления карты-получателя требуется анализ логов банкомата и записей с камер.

По данным Голованова, только в третьем квартале 2025 года количество попыток заражения NFC-троянцами на Android превысило 44 тысячи, увеличившись более чем в полтора раза по сравнению со вторым кварталом, и интерес к этой схеме сохраняется в 2026 году. В целом же, как уточнил ИТ-директор «БКС банка» Дмитрий Сыцко, только за первые десять месяцев 2025 года через NFC-схемы у россиян похитили не менее 1,6 млрд рублей.