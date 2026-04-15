Исследование поставило под сомнение врожденную природу праворукости
Веками исследователи бились над поразительным феноменом: почему примерно 90% людей на Земле — правши? Журнал Science включил этот вопрос в «125 величайших нерешенных вопросов науки». Китайские ученые утверждают, что нашли ответ.
Они провели серию экспериментов на мышах, результатами которых поделились на страницах Journal of Genetics and Genomics. Опыты доказали, что предпочтение левой или правой конечности — не врожденный признак, а приобретаемый в раннем детстве.
Мыши рождаются амбидекстрами — ни левшами, ни правшами. Это понятно по тому, как они едят — используя обе лапы одинаково, без какого-либо особого предпочтения.
Для эксперимента грызунов поселили в клетку специальной конструкции — с щелью, через которую корм можно достать только левой или только правой лапой. И уже после 5–7 вынужденных попыток у них сформировалось устойчивое предпочтение. Те, кого приучили использовать правую лапу, становились правшами и оставались ими более месяца, даже после того как ограничения снимали. То же самое происходило с мышами, обученными левой лапе, — это доказывает, что предпочтение конечности можно привить путем тренировки.
Самым важным стал результат следующего эксперимента. После того как у мышей закреплялась привычка пользоваться одной лапой, их заставляли переключиться на другую. Привычка к правой лапе оказывалась стойкой и трудноизменяемой, тогда как левостороннее предпочтение можно было легче «скорректировать» в пользу правой.
Даже когда мышей вынуждали попеременно использовать то одну, то другую лапу, большинство в итоге все равно отдавало предпочтение правой, а закоренелыми левшами оставалось лишь небольшое меньшинство — что воспроизводит реальное распределение среди людей.
Отсюда авторы делают вывод: предпочтение руки у человека не врожденное, а быстро формируется в раннем детстве через многократное одностороннее использование руки.
«Праворукость, однажды возникнув, оказывается стабильнее и легче поддерживается, чем леворукость. Это дает ей накопительное преимущество в индивидуальном развитии. Подкрепляемая социальной средой, где доминируют правши, эта тенденция в конечном счете и создает наш „праворукий мир“», — пояснил Сунь Чжуншэн из Института зоологии Китайской академии наук.
Полученные результаты не только объясняют, почему люди становятся левшами или правшами, но и открывают новый угол зрения на асимметрию мозга и пластичность поведенческих черт человека.