После 40 лет поисков найдена считавшаяся утраченной печать Эдуарда Исповедника
Англосаксонская печать XI века, принадлежавшая Эдуарду Исповеднику, была найдена более чем через 40 лет после того, как ее объявили утерянной.
Восковой оттиск «Сен-Денисской печати» бесследно исчез в 1980-х из Национального архива Франции в Париже, где хранился почти 200 лет. Никакого официального объяснения этому не последовало.
Этот экземпляр — безусловно, самый лучший по сохранности из трех известных оттисков печати Эдуарда. Поэтому его пропажа вызвала серьезную озабоченность многих историков со всего мира.
Восковой артефакт нашел в 2021 году аспирант Французской школы в Риме Гильем Дорандё в одной из секций парижского архива, где хранятся отделенные и поврежденные печати. Статью об открытии для журнала Early Medieval England and its Neighbours он написал в соавторстве с профессором Леви Роучем из Эксетерского университета.
Печать вместе с сопровождавшим ее документом доказывает: последний англосаксонский король Англии сознательно опирался на византийские и общеевропейские влияния в этой сфере государственного управления, утверждают исследователи.
«Подвесные печати представляли собой двусторонние восковые оттиски, которые крепились к документу с помощью шнурка или ленты и свисали снизу. Исторически монархи использовали их для заверения и утверждения важных бумаг. Печать Эдуарда — ценнейший артефакт. У нас появилась прекрасная возможность внимательнее изучить его и разобраться, что он говорит об амбициях и внешних влияниях, окружавших короля и его советников», — говорит Дорандё.
Обнаружив печать, он сразу опознал ее и сообщил о находке профессору Роучу и другим специалистам.
«Это был по-настоящему волнительный момент, — вспоминает Роуч. — Для нас это важнейшая печать из донормандской Англии, хотя бы потому, что это единственный неповрежденный экземпляр. Только он дает нам возможность изучить иконографию и понять ее место в дипломатике той эпохи. Находка очень важна, но еще важнее, что она позволила вернуться к вопросам, которые четыре десятилетия ждали своего часа».
Рассматривая саму печать, авторы отмечают, что надпись Anglorum basileus (второй термин — титул византийского императора) — «если не прямая отсылка в к византийским традициям правления», то их уважительное переосмысление. Изображение меча на одной из сторон также перекликается с современной Эдуарду Византией.
«Казалось бы, меч — обязательный королевский атрибут, — рассуждает Дорандё. — Но в английской истории того времени он почти не встречается. Зато мы видим меч на византийских монетах, где он появился всего за пять-десять лет до того. Это говорит о тесных связях и быстрой реакции на византийскую символику — либо напрямую, либо через посредничество Европы».
Авторы связывают печать с появлением нового типа документа — указной грамоты. Такие правоприменительные акты использовались королем для дарения земли или прав и одновременно служили директивой местным должностным лицам обеспечить исполнение этого дара. Согласно документам, от времени правления Эдуарда сохранилось семь подлинников и множество копий, тогда как до него — ни одного подлинника и несколько копий.
«Классическая форма заверенной печатью указной грамоты — почти наверняка новшество эпохи Эдуарда. Для удостоверения этого нового документа появляется и новый тип печати. Эдуард перенимает континентальную форму легитимации, что прекрасно сочетается как с иконографией самой печати, так и с его собственными гегемонистскими амбициями», — заключает профессор.
Новое исследование стало еще одним подтверждением, что английская правящая элита попала под сильное влияние континентальной Европы, в том числе нормандской Франции, задолго до завоевания 1066 года.